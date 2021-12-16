恩智浦（NXP）與FII工業富聯(601138.SH)今（16）日宣布展開策略合作，恩智浦將為工業富聯提供汽車電子相關技術，將汽車轉型終極智慧邊緣設備，進而加速實現下一代創新互聯汽車願景，初期將著重開發全數位電子座艙解決方案，目標於2023年量產。

電子座艙解決方案平台包括數位儀表板及抬頭顯示器（HUD）系統，協助國際市場領先的汽車OEM與一線客戶為用戶創造舒適安全的車內體驗。未來計畫合作拓展至基於UWB的安全汽車門禁，及基於雷達解決方案實現的安全自動駕駛。

工業富聯執行長鄭弘孟表示，集團相信未來新能源車及各項新興科技應用發展，除與平台算力息息相關，系統整合、資通訊融合、能源管理也至為重要。希望此次除開啟雙方在汽車電子領域的長期策略夥伴關係，也期望未來合作探索更多合作模式及商業機會。

恩智浦半導體執行副總裁Ron Martino表示，公司將在汽車安全、數據安全和品質方面的強大傳統與汽車領域創新相結合。此次攜手工業富聯以全數位電子座艙解決方案起步，透過提供系統級解決方案揭開長期策略合作序幕，為實現下一代汽車創新設計奠定良好基礎。