由光電科技工業協進會（PIDA）主辦的「台北國際光電展」，展出至23日，今年特別新增「化合物半導體主題館」，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）展示砷化鎵、氮化鎵等最新技術及相關應用，而宏捷科（8086）則隨集團中美晶（5483）一同參展，展出高附加價值的利基產品，包括碳化矽晶圓/元件、砷化鎵基板/元件及氮化鎵磊晶晶圓等化合物半導體產品。

法人指出，台廠在砷化鎵領域占有一席之地，在全球市占率已高達9成，穩懋、宏捷科穩居全球砷化鎵晶圓代工前二大。

PIDA表示，半導體產業已為台灣經濟主流，隨著電動車、5G、低軌衛星、再生能源等新興科技普及，以及全球對於碳排放的關注日益升高，高能效、低能耗的化合物半導體元件成為新一代投資商機，帶動化合物半導體產業蓬勃發展。

因此，本屆光電大展特別新增「化合物半導體主題館」，由中美矽晶集團、穩懋半導體、工研院、中國砂輪、南方科技、中鋼碳素、元鋒精密及抱樸科技等廠商共同展出。其中，中美矽晶集團結合旗下半導體子公司環球晶圓及轉投資事業-宏捷科技、朋程科技、兆遠科技，展出高附加價值的利基產品。

另有化合物半導體材料、設備、檢測技術及相關應用進行展示，提供業界高附加價值之技術應用與解決方案。