隨著中鋼(2002)明年1月內銷盤價開低，中鴻(2014)最新開出明年1月內銷盤價跟跌，1月內銷熱、冷軋及鍍鋅產品每公噸調降900元，另外，1~3月外銷價則依產品及地區別調整，每公噸跌30-40美元。

中鴻12月24日公布明年1月內銷及第一季外銷盤價，考量業者年末資金周轉及貼近國際行情，並兼顧下游競爭力，決定明年1月內銷熱、冷軋及鍍鋅產品以及外銷價格延續跌勢。

先前中鋼12月內銷盤價開出平低盤，中鴻今年12月內銷盤價同步開低，同為近一年半以來首度降價，內銷熱冷軋、鍍鋅等三大主要產品每公噸均降600元。此外，12月至2月外銷盤價也開低盤，每噸跌20~40美元。

受疫情影響、產業供應鏈不順，中鋼明年1月內銷續開出平低盤，元月份及第一季全產品基價持平至調降900元，平均降幅為2.15%。中鴻此次亦持續跟進跌價。

中鴻表示，目前鐵礦價格持續回升，煤碳行情仍在高檔，為順應全球減碳趨勢，後續碳費機制建立與環保成本增加，鋼價將具強力支撐，但考量業者年末資金周轉及貼近國際行情，並兼顧下游競爭力，適度調降本次盤價。

中鴻表示，歐美鋼市受塞港、汽車晶片短缺及年末假期影響，下游備庫意願降低且趨於觀望，加上新變種病毒持續在全球蔓延，導致鋼價弱勢盤整。不過，目前國際製造業PMI多保持擴張，顯示製造業景氣仍穩健，隨著美國1.2兆美元基建進入發包流程，受供應鏈與晶片短缺影響的遞延需求釋出，鋼市經過今年第四季調整後，明年有望回歸榮景。

中鴻也指出，中國鋼市經歷先前底部盤整後，鋼材期、現貨價格已穩步回升，指標鋼廠寶鋼等也以平盤開出明年1月盤價，在碳中和目標下，明年鋼鐵供給將持續偏緊，鋼市已釋出止跌回穩訊號。此外，中國央行全面降準，調降金融機構存款準備率0.5個百分點，貨幣寬鬆基調不變，也將為明年經濟增添成長動能。