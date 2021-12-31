展望2022年新南向重點工作，行政院經貿談判辦公室31日表示，政府將與日本卓越醫療法人機構（MEJ）合作，共同前進東南亞醫藥市場，並為未來疫後重啟國際旅遊做好充足準備，2021年台灣獲得萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」評比為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第2名，僅次於新加坡，已建構良好的旅遊環境。

截至2021年11月，台灣與新南向國家的貿易總額達到1356億美元，年增38％，其中對新南向國家的出口也從2020年10月起，連續14個月正成長。

同一期間，台灣對新南向國家投資金額約56億美元，年增率達116％，投資主要集中在新加坡、越南、泰國，經貿辦指出，主要投資案包括晶圓材料商環球晶圓投資新加坡Gwafers Singapore，國泰人壽增資越南國泰人壽，另對印度投資年增41％，若加計第三地，台灣則躍居印度前20大投資來源國。

新南向國家來台投資金額約9.6億美元，年增172％，投資來源地主要為泰國、新加坡及澳洲。

展望2022，經貿辦指出，基於新南向國家民眾對台灣的醫療品質愈發認同，2021年10月政府整合各界資源，成立「台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會」（MET），2022年將與日本卓越醫療法人機構（MEJ）合作，共同前進東南亞醫藥市場。同時，推廣國際醫療保單模式至其他目標國，推動遠距醫療服務平台模式、一個多中心擴大合作網絡。

經貿辦說，即使因防堵疫情關閉國境，導致新南向國家旅客無法來台觀光，政府仍然致力於改善旅遊環境。2021年台灣獲得萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」評比為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第2名，僅次於新加坡，為疫後重啟國際旅遊做好充足準備。

在產業鏈結方面，經貿辦說，將透過數位科技與實體連結，建立交流服務平台，擴大台灣優勢資源與新南向國家台商進行產業鏈結合作。同時，擴大推動國內AIoT（智慧物聯網）廠商或新創業者開發的產品或解決方案輸出。