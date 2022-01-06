通膨壓力及缺工問題成為近期全球關注焦點，雲朗觀光執行長張安平坦言，目前許多全球局勢發展「看不懂」，面對通膨及缺工壓力，集團旗下公司將會有調薪計畫，儘管企業經營壓力因此加重，但照護員工是身為經營者必須肩負的責任。

張安平表示，目前全球許多數據均創下新高紀錄，無論是新冠肺炎染疫人數、股市、房市、原物料、缺工、缺料等狀況，幾乎全部的數據都在創高，坦言這種情況相當弔詭，「真的看不懂這種發展」。

張安平認為，目前原物料、能源等價格都在上漲，因此「通膨怎麼可能跑得掉？」，而全球沒有一個政府願意讓股市下滑、遲遲不敢升息，而很多人沒有見識過通膨的恐怖，因此應特別注意此情況。同時，地球是有地心引力的，沒有任何東西會一直向上。

面對這種看不懂的情況，張安平表示，集團旗下公司會有調薪計畫，雖然企業經營壓力因此加重，但照護員工是身為經營者必須肩負的責任。同時，缺工問題不只是台灣、而是全球各企業都面臨的問題，調薪或許有助於紓緩狀況。