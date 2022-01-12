在經濟成長回升、利率維持寬鬆的情況下，勞動市場成為總體經濟當中重要檢視的指標，強勁的就業市場可能帶來高通膨，消費力道轉強跟大宗商品原物料需求增加，同樣給通膨帶來壓力，由聯邦公開市場委員會（FOMC）發布的經濟預測資料可得知，美國2021年的通膨率，預計達到4.2%，2022、2023年則預估放緩至2.2%左右。

M&G（英國基金品牌）收益優化基金經理人伍諾德（Richard Woolnough）表示，在景氣回升，但各國央行利率趨近於零的寬鬆狀態下，有助於債券市場違約率處於低檔，此時看好公司債前景，尤其是歐洲地區發行的企業債；同時景氣轉強可望帶動銀行業獲利，金融債券也是看好標的之一，投資人可以靈活的債券投資策略因應通膨。

伍諾德指出，近期歐洲投資等級公司債比美元投資級公司債，更具有吸引力。產業選債則是鎖定與經濟息息相關的銀行業，看好後市表現，且銀行債券可選標的相當豐富。

整體而言，M&G投資對2021、2022年的經濟前景抱持樂觀態度，惟需要承受通膨攀升所帶來的干擾，建議投資人隨時保持警覺，並避開存續期間較長的債券，以降低利率走升時可能對債券價格造成衝擊。伍諾德亦強調，會持續在歐洲、英國等市場尋找具有吸引力的投資機會，並看好受惠經濟改善的銀行業和周期性產業，包括非必需消費品、能源，以及醫療保健等。