上海航運交易所上周五公布貨櫃運價指數(SCFI)為5094.36點，一周下跌0.3％，小跌15.24點，遠東-美西持平，遠東-歐洲續衝新高，逼近7800美元，遠東-美東回跌11729美元。由於農曆年因素，廠商提前出貨及出清庫存，各公司設法在歐美線派加班船，運價略微下修，但僅屬短期因素。

SCFI連續9周創下新高後，上周微幅降至5094.36點。其中，遠東-美西每FEU(標準40呎櫃) 報價維持7994美元，與前一周持平。遠東-美東FEU(標準40呎櫃) 報價11729美元，下滑104美元，跌幅0.9％；遠東-歐洲每箱(20呎櫃)運價7797美元，上漲20美元，上周上漲0.3％；遠東-地中海報價7520美元，下跌9美元，上周跌幅0.1％。

供應鏈問題受到疫情影響下碼頭工人及卡車調度失衡和封鎖措施而持續，候港船隻數維持高位，加上農曆年前旺季，預計農曆年後仍需2個月以上消化船隻，伴隨歐美汽車及紡織品庫存低檔，預期高運價時程將延長。