歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Von der Leyen)周四指出，執委會將在二月初提出一項有關微晶片監管的立法草案。
馮德萊恩在世界經濟論壇開幕時指出，大部分供應來自於歐洲以外的少數生產商，這是我們根本無法承受的依賴性和不確定性。
歐盟對晶片的需求將在未來十年增加一倍。執委會主席說，到2030年，全球20%的微晶片生產應該在歐洲。
該項被稱為《歐洲晶片法》的提案旨在調整國家資助的規則，改進工具來預測短缺和危機，並加強歐盟的研究能力。
歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Von der Leyen)周四指出，執委會將在二月初提出一項有關微晶片監管的立法草案。
馮德萊恩在世界經濟論壇開幕時指出，大部分供應來自於歐洲以外的少數生產商，這是我們根本無法承受的依賴性和不確定性。
歐盟對晶片的需求將在未來十年增加一倍。執委會主席說，到2030年，全球20%的微晶片生產應該在歐洲。
該項被稱為《歐洲晶片法》的提案旨在調整國家資助的規則，改進工具來預測短缺和危機，並加強歐盟的研究能力。
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