歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在世界經濟論壇年會表示，歐盟將在2月初提出一份規範歐盟晶片生產的法律草案，致力在2030年前讓歐盟的晶片市占率翻倍至20％。

歐盟提出《歐洲晶片法案》的目的是提升歐洲的半導體產量，以因應需求攀升，同時降低對歐洲外部晶片供應商的依賴。

范德賴恩指出：「未來十年歐洲的晶片需求將會增加一倍，這是歐盟必須提升歐洲在這項關鍵技術的研發、生產和使用能力的原因。」

歐洲現階段在全球半導體市場的市占率僅有10％。范德賴恩指出，歐洲絕大多數的晶片供給來自歐洲以外國家，這是歐洲無法承擔的依賴性與不確定性。

范德賴恩表示：「2030年前，全球20％的晶片產量應該來自歐洲。值得注意的是，全球晶片產量本身將會倍增，意味著歐洲打算讓目前的晶片產量翻升四倍。」

《歐洲晶片法案》包含五大重點，強化歐洲的研發和創新能力；確保歐洲在晶片設計與製造的領導力；修改國家援助規則，允許政府援助首款生產設備；改善晶片短缺和供給問題的預期和回應能力；支援小型創新企業。

晶片大缺貨衝擊全球產業，近幾個月來半導體成為市場關注焦點。晶片供給一直追不上需求的速度，特別是新冠肺炎疫情掀起遠端工作和遠距教學潮，推升高科技產品的需求。

哈佛商學院教授尤菲（David Yoffie）指出，回應晶片需求需要時間，建造新廠房大約費時兩年。在此同時，晶片廠的規模越來越大，建廠成本更高，也變得更複雜。

此外，供應鏈瓶頸亦加重晶片生產挑戰。自疫情爆發以來，全球航運成本大幅躥揚。

晶片大缺貨的問題可能無法在短期內落幕，英特爾在2021年7月警告，晶片短缺可能持續1或2年。