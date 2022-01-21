農曆過年效應，導致上海航交所出口貨櫃SCFI運價指數連二週下跌，今 (21) 日最新一週報價，SCFI指數下跌0.8％、至5053.12點，主要航線運價首度連袂下修，美東線運價下跌3.34％、美西線運價下跌0.23％、歐洲線運價下跌0.18％、東南亞線新加坡航點運價下跌0.85％。

貨代業者表示，年前二週需求減弱，但有多艘船舶剛好都從美國線回來亞洲，預計在下周到港，預期心理造成市場運價應聲下跌，加上前段時間漲多拉回，都屬正常年節性因素。

據最新報價，遠東到美西線運價40呎櫃7976美元，下跌18美元、周跌0.23％；遠東到美東線運價每40呎櫃11337美元，下跌392美元、周跌3.34%；遠東到歐洲線運價每20呎櫃7783美元，下跌14美元、周跌0.18％；遠東到東南亞新加坡航點運價每20呎櫃1510美元，下跌13美元、週跌0.85％。