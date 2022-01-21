上海航交所今天最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），由於農曆年節因素仍在，三大主要遠程航線全面下跌，以遠東-美東線下跌3.3％最大，SCFI指數收在5053.12點，下跌41.24點，跌幅0.8％。
最新出爐的運價表現，遠東-美西每FEU(40呎櫃)為7976美元，較上周下跌18美元，跌幅0.2％；遠東-美東每FEU(40呎櫃)為11337美元，較上周下跌392美元，跌幅3.3％；遠東-歐洲運價每TEU(20呎櫃)為7783美元，較上周下跌14美元，跌幅0.2％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)7522美元，較上周上漲2美元。
進入農曆年前貨運需求減少，歷年運價多於此時走軟，但還是都處在歷史新高附近。在Omicron病毒影響下，全球各地航運供應鏈物流活動受阻，美西候港船隻數維持50艘高檔、碼頭塞港貨櫃持續減少，顯示美國內陸運輸、港口運作效率提升已達瓶頸。假使農曆年後塞港仍難完全解除，2、3月海運淡季不淡，一般預料第二季有可能再出現強升。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。