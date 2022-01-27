美國聯準會當地時間26日發表鷹派聲明，美股尾盤大幅下挫，港股首此影響，恒指27日開低走低，跌破24000點整數關口。午後恒指繼續下探，跌幅一度高達2.8％，收盤前略有拉回，恒指跌1.99％，報23807點。國企指數跌2.6％，報8291.3點。紅籌指數跌1.4％，報4117.91點。

在概念股方面，醫藥股領跌居前， 信達生物跌10％，康方生物跌超9％，藥明巨諾跌超8％。科技股承壓，恒生科技指數重挫3.81％，嗶哩嗶哩跌10％，阿里跌超7％，美團跌近7％，小米跌5.5％。

個股方面，時代中國折讓17％配售1.2億股，公司股價大跌27％。

另，人工智能企業創新奇智27日在港上市，首日掛牌暴跌25％，報價19.6港元，市值110億港元，公司股東背景實力雄厚，包括李開複的創新工廠，中金公司以及軟銀集團等。創新奇智成立於2018年是一家聚焦電腦視覺及機器學習的AI解決方案提供商。