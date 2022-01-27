港股恒指重挫2.8％ 美團跌近9％領跌藍籌 16:022022/01/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會FOMC議息會議於當地時間26日暗示3月升息，美債殖利率因此飆升，港股恒指27日跌幅不斷擴大，截至15點30分，恒指重挫2.44％，報23696.19點，失守24000點。恒生科技指數跌4.32％，報5355點。 美團跌近9％，領跌藍籌，阿里跌超7％，瑞聲科技跌近7％，藥明生物跌超6％，海底撈跌5.7％。 科技股重挫，嗶哩嗶哩跌超12％，美團、微盟等跌超8％，小米跌5.5％。 恒指收跌412點 阿里健康大跌7％ 陸港股牛年封關前夕重挫 港股早盤跌逾2％ #跌超 #美團 #跌近 #恒指 #領跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》不甩美股驚奇 恆指跌1.5％ 11:422022/01/25 財經 《港股》美股下挫＋本地疫情擴大 恆指跌逾1％ 11:082022/01/24 財經 《港股》科網族群拖累 恆生大跌逾2％ 10:512022/01/27 財經 《美股》消息面：原油漲勢稍歇 周漲2％ 10:342022/01/22 財經 恒指早盤跌305點 科技股賣壓未止 13:022022/01/25 財經 《日股》利空不斷 日股收黑 16:142022/01/25 財經 美股盤中跌深 尾盤急拉收高 道瓊上揚99點 06:052022/01/25 國際 恒生指數26日收盤漲0.19％ 科技股多數上漲 16:512022/01/26 財經 烏克蘭戰爭一觸即發 俄股跌近8％ 21:512022/01/24 財經 《美股掃瞄》美股再收黑 那斯達克周線跌最多(2-1) 09:262022/01/22 財經 港股半天跌230點 旅遊股走強 12:392022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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