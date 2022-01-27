美國聯準會FOMC議息會議於當地時間26日暗示3月升息，美債殖利率因此飆升，港股恒指27日跌幅不斷擴大，截至15點30分，恒指重挫2.44％，報23696.19點，失守24000點。恒生科技指數跌4.32％，報5355點。

美團跌近9％，領跌藍籌，阿里跌超7％，瑞聲科技跌近7％，藥明生物跌超6％，海底撈跌5.7％。

科技股重挫，嗶哩嗶哩跌超12％，美團、微盟等跌超8％，小米跌5.5％。

恒指收跌412點 阿里健康大跌7％
陸港股牛年封關前夕重挫 港股早盤跌逾2％
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