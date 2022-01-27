歐股周四早市跌了近1%。此前聯準會主席包威爾(Powell)暗示三月升息，以及持續的收緊政策，以控制高漲的通膨。言論引發亞洲股市全面受壓。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.50點或0.96%，為462.84點。幾乎所有區域的股市以及歐股所有板塊都出現下跌。

聯準會FOMC會議過後，包威爾說可能在3月升息，並重申在該月計畫終止購債。

科技股領跌最多；反映利率預期的美國2年期國債殖利率在亞洲交易時段爬升到近23個月高水準。

意法半導體升1.9%。該法國義大利晶片製造商宣布，高需求帶動上季獲利超乎預期，計畫今年投資規模擴大一倍。

思愛普(SAP)跌5.6%。該德國企業軟體公司說，已同意收購美國私人控股的金融科技公司Taulia的多數股權。儘管公司沒有披露交易價格，但執行長Christian Klein說，交易價值不到10億美元。

德意志銀行漲2.7%。該行去年實現自2011年以來最大獲利；而投資銀行業務在併購潮期間營收大增，協助擊敗了市場對該行第四季虧損的預期。