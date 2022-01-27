美國聯準會已偏向升息的鷹派，暗示2022年可能會升息多次。科網類股走弱的27日港股，開低後一度重挫超過500點，目前在23729.93點，大跌559.97點或2.31%。國企則在8298.66點，跌213.63點或2.51%。

美國升息腳步已近，科網類股首當其衝。阿里巴巴與美團急挫5%，是表現最差兩檔大型股；網易跌近5%；阿里健康跌4.3%；京東集團跌3.7%；小米集團跌3%；騰訊跌近2%。此外，嗶哩嗶哩重挫8.4%；快手也跌3%。

金融族群弱勢表態，友邦保險跌1.4%；中國平安及香港交易所均跌1.6%；建設銀行跌1.2%；工商銀行跌1%；招商銀行跌1.8%；匯豐控股也跌0.1%。

時代中國大幅折讓配股並集資近4億元，股價暴跌三成，配股價格宣告失守。

中國恒大重挫5%，低點曾見1.65港元，恒大物業跌5%，恒大汽車也跌逾3%。