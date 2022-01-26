化工類股搭電子擴產潮，電子溶劑等市場需求大增，主攻電子特化品的化工廠迎接虎年旺財，今日牛年封關，上市櫃化工指數聯袂揚升，勝一(1773)強漲5%、台肥(1722)、元禎(1725)、永捷(4714)及聚和(6509)等漲幅都在1~2%不等。

化工股牛年業績表現不錯，受惠電子業擴廠腳步不停，與電動車所帶動的電池需求，電子溶劑等需求可望大幅增加，主攻電子特化品的化工廠迎接旺年的來到，半導體今年供需仍將吃緊，相關化工股業績值得留意。

勝一2021年工業級溶劑與電子級溶劑銷售持續高檔水準，全年度營收年增逾4成，獲利表現受到市場的期待。2022年首季電子級溶劑需求仍佳，淡季需求不淡，營運表現仍正面以待，全年度電子級溶劑產品可望跟著半導體客戶需求成長，營收可望有機會挑戰歷史高。

台肥(1722)受惠亞洲尿素荒越演越烈，可望推升報價，轉投資的中南港C2開發開花結果，辦公大樓已取得使照，A棟旅館即將點交，C2租金收入將持續增加，台肥也將自行開發南港C4土地，將建設辦公大樓，未來不動產租金收益比重將逐年提升，對業績將有正面的幫助。