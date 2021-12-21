晶圓代工龍頭台積電（2330）獲經濟部投審會通過，將赴日本設置一座技術節點22/28奈米的12吋晶圓廠，市場對於材料供應商的同行或受惠程度，也賦予期待與聯想，帶動電子特化品族群21日大掀行情，中華化（1727）、三晃（1721）、元禎（1725）目前齊飆漲停。

台積電為就近滿足日本客戶需求，投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INC.，從事積體電路及其他半導體裝置製造、銷售、測試與電路輔助設計業務。台積電暫定持股比例最高為81％，投資額為2378.2億日圓（約當新台幣584.2億元）。

市場分析師指出，化工股的飆漲，與半導體景氣大好具高度相關，因化工品屬於耗材，當半導體企業出貨增加，化工品使用量也會節節攀升。台灣半導體製程特化品，幾乎都由日本進口，但打入台積電供應鏈者，在海外設廠成本考量下，仍有機會連帶受惠。