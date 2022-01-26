香港恒生指數26日收盤漲0.19％，報24289.90點，恒生科技指數漲0.8％，科技股多數上漲，網易漲超4％，快手漲超4％，京東、騰訊、嗶哩嗶哩、阿里巴巴跟漲。

26日醫藥股跌幅居前，藥明康德跌超10％，金斯瑞生物跌超9％，藥明生物跌超6％。另外，電力、太陽能股走強，信義光能漲超8％。

陸港股市26日開盤小漲
港股半天跌230點 旅遊股走強
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