恒生指數26日收盤漲0.19％ 科技股多數上漲 16:512022/01/26 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數26日收盤漲0.19％，報24289.90點，恒生科技指數漲0.8％，科技股多數上漲，網易漲超4％，快手漲超4％，京東、騰訊、嗶哩嗶哩、阿里巴巴跟漲。 26日醫藥股跌幅居前，藥明康德跌超10％，金斯瑞生物跌超9％，藥明生物跌超6％。另外，電力、太陽能股走強，信義光能漲超8％。 陸港股市26日開盤小漲 港股半天跌230點 旅遊股走強 #漲超 #跌超 #日收盤 #多數 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體設備商機旺 關鍵科技ETF成分股受惠 14:072022/01/26 財經 2022年大陸多省GDP增速目標 低於7％ 16:382022/01/22 財經 日盛投信：M.I.T. 抓住台股投資契機 04:102022/01/24 投資理財 恒指早盤跌305點 科技股賣壓未止 13:022022/01/25 財經 《台北股市》封關前觀望氣氛濃 台股關注4族群 10:162022/01/23 財經 美科技股爆殺 台積電ADR又血崩 散戶下周注意1件事 15:012022/01/22 財經 陸多省市GDP增速目標低於7％ 04:102022/01/23 全球財經 Netflix財報令人失望 美科技股續挫 道瓊下跌450點 05:522022/01/22 國際 科技股崩跌10％還沒完？Fed瘋打通膨 最狠行動曝光 19:522022/01/24 財經 資金退潮… 被動元件股價量齊跌 04:102022/01/26 證券．權證 外資大撤退 台股失守萬八 04:102022/01/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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