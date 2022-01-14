遠百竹北店今舉辦試營運，遠東集團董事長徐旭東、新竹縣長楊文科中午12點準時開箱；徐旭東受訪時表示，雖然疫情延燒，但疫苗施打率高、醫療進步，今年景氣UP(向上)，遠百竹北店正式開幕後，仍會持續拓點；對於併購家樂福，徐旭東表示，若統一集團願意釋出家樂福40％持股「我願意買」，併購案在Waiting(等待)，今年會更努力，希望虎年會有具體結果。

家樂福台灣目前由法國總公司持股60％、統一集團40％，法國總公司去年展開出售台灣事業，統一、遠東集團是目前檯面上最有機會的競標者；徐旭東表示，對於併購家樂福態度，自己是很願意談，但礙於雙方簽訂保密協議，不能講太多，坦言這件事很複雜，因為牽涉到公平交易法，公平會的態度也會影響結果；徐旭東透露，市場上有個聲音是，7-11已經是很大的通路商，再併下大型通路家樂福，規模會變得更大，意味遠東集團很有機會娶得美人歸。

若統一集團願意釋出家樂福40％持股，徐旭東說「我願意買」，只是統一集團可能不會這麼做，要順利併購家樂福，徐旭東表示，今年要更努力。

近日本土疫情延燒，徐旭東表示，疫情最後會怎麼轉變，誰也預測不準，不過，以國外每天上萬個確診案例，台灣只有幾十個，疫情算守得很好，要相信政府的能力；徐旭東也鼓勵民眾，不能一直處於Worry(擔心)狀態，醫療這麼進步，還是要回歸正常生活；徐旭東也透露，今年過年要到美國過年，距離上次出國已經是一年半前的事情了。