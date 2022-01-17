家樂福年菜饌食大賞由胡天蘭、徐天麟、林美慧、Hank等四位美食達人組成，為民眾精選推。（家樂福提供／馮惠宜台中傳真）

家樂福年菜大使柴語錄現身全台年菜特賣會，提供民眾優惠及贈品。（家樂福提供／馮惠宜台中傳真）

大賣場年菜戰 「暖年菜」躍升小家庭吃鍋團聚首選

除夕夜倒數兩周，各大量販超商賣場也進入年菜大戰，今年家樂福精選近250項年菜商品，從銷售成績發現兼具健康、便利、暖身的「湯鍋羹」系列年菜躍升為小家庭人氣首選；而大買家網羅全台名店特色年菜，如高雄名店「岡山一新羊肉爐」、宜蘭國宴美食「阿萬之家蔗燻鴨賞」等。

家樂福發現「暖年菜」近年銷售成長1成，除了鍋物在過年有團圓的好兆頭，「溫暖、健康、便利」三大好處是暖年菜成為小家庭首選的原因，而過去年菜較少出現的麻辣鍋可以說是近年年菜黑馬，從去年開始銷售成長達1.5倍今年也持續成長，其中海底撈麻辣火鍋套餐、這一鍋御膳麻辣鍋底、嘉義林聰明砂鍋麻辣鴨血等名店鍋物，打開來就有鴨血、米粉等鍋底更是便利。

大買家量販店今年特別引進2018至2021連續四年獲台北米其林必比登推薦的「祥和蔬食系列年菜」，其中最熱銷的為「祥和蔬食招牌蓉城口水雞」、「祥和蔬食紅燒獅子頭」，有別大魚大肉年菜，推薦蔬食新意。

台中家樂福文心店年菜特賣會也於1月16日展開，凡購買年菜商品再贈送獨家贈品，除了年菜特賣優惠外，到2月8日前，登入家樂福錢包即可享有「百萬紅包，天天搶」的好康活動。

大買家並且與台南名店「承樑老」合作，量販通路獨家販售曾獲台南十大伴手禮、每月狂賣40萬包的功夫菜「承樑老桂花酒釀蹄膀」。而為刺激買氣，即日起到21日至大買家消費滿2000元，加碼再送500元滿額折價券。消費滿1000還贈送「月月抽萬元摸彩券」一張，月月抽活動至4月30日止。