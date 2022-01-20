義大開發股份有限公司農曆年前齊心公益，與醫療財團法人台灣血液基金會合作只要你捐血就送價值299元樂園星光票，1/24（一）至1/28（五）連續五天於台南、高雄、屏東指定捐血站捐血一袋250cc可獲得星光票乙張、500cc獲得星光票兩張，每周六限定夜間營運星光票下午四點半入場即可暢玩室內外17種遊樂設施，1比1實景打造的希臘風情「聖托里尼山城」，浪漫夜景不用出國即可擁有。

春節連假首日1/29（六）義大遊樂世界搶攻親子出遊潮，只要花一張電影票的錢即可與YOYO哥哥姐姐義起迎新春，當日前250名購買星光票還可以參加「1/29 新春送福來 虎哩大發財」抽福袋活動，有機會獲得義大世界購物廣場禮券，馬上抽馬上花，當日晚上6點義大遊樂世界特別邀請兒童界人氣天王天后柳丁哥哥及蔓越莓姐姐與大朋友小朋友一起唱唱跳跳，帶High樂園現場熱鬧氛圍，晚間7點半還有國際級表演「火山夜秀」，耗資千萬以燈光特效打造震撼火山噴發場景，結合外籍舞者特技演出，整場秀讓人驚呼連連、拍案叫絕。

今年春節義大遊樂世界推出2022皇家劇院全新大秀「奇幻之旅-Fantasy Journey」，匯集各國文化風情、舞蹈、特技與魔術精彩結合演藝各種文化風情，每日下午1點20分精彩開演，現在上義大遊樂世界臉書官方粉絲專頁分享「奇幻之旅-Fantasy Journey」貼文完成指定動作即可有機會抽到1/28（六）首演限定門票，農曆春節期間義大遊樂世界全新檔期「魔法【義】世界」系列活動，初一至初六雙人同行只要888元，生肖屬虎只要199元，歡迎全家大小一起來一場說走就走的偽出國旅行，義大遊樂世界讓你從早High到晚!