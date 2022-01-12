香港財政司司長辦公室提交立法會的文件提到，今年外圍形勢非常複雜，尤其要面對Omicron變種病毒的威脅，但市場仍普遍預期主要經濟體將進一步復甦，相信有利區內貿易往來維持蓬勃及今年香港貨物出口的表現，但復元的步伐要視跨境旅遊恢復的情況，如能盡快恢復與大陸正常往來，香港經濟將可更快更全面地復甦。

文件指出，只有成功防疫，才能為經濟復甦提供穩定和可持續的條件，因此市民必須努力更廣泛接種疫苗，並遵從防疫措施。當局指出，受Omicron變種病毒的影響，本地疫情近期出現急劇變化，如能讓疫情維持穩定，而外圍環境沒有顯著惡化，今年香港經濟雖然在復甦的廣度、深度和速度仍充滿不確定性，但應繼續處於增長的軌道上。

至於通膨方面，文件指，由於預料經濟進一步復甦，本地成本壓力會逐漸上升，但綜合多方面因素，相信今年通膨維持在溫和水平。香港政府說，會在下月發表的新一份財政預算案中，一併公布今年經濟增長及通膨預測，作為參考，私營機構分析員就今年經濟增長最新預測介於1.3％至5％，消費通膨的預測介於0.6％至2.8％。