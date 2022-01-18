車用CMOS影像感測器（CIS）需求隨電動車及自駕車發展趨勢增加，使封測廠同欣電(6271)營運持續受惠，公司2021年已擴產30％、2022年規畫再擴產20～30％因應。外資及投顧法人同步看好同欣電今年營運維持強勁成長、可望再創新高。

同欣電2021年12月自結合併營收11.19億元，雖月減10.21％、降至近8月低點，仍年增1.16％、改寫同期新高。使第四季合併營收35.24億元，季減6.67％、年增7.21％，改寫歷史次高。累計全年合併營收138.77億元、年增達36.32％，改寫歷史新高。

同欣電去年第四季合併營收小幅下滑，表現符合公司預期。觀察全年四大產品線，影像產品70.65億元、年增達41.36％，陶瓷電路板35.93億元、年增達58.67％，混合模組25.03億元、年增19.94％，僅RF模組6.54億元、年減5.76％。

投顧法人認為，同欣電去年第四季營收表現優於預期，對此小幅調升獲利預期，預估每股盈餘逾4.3元、全年估約15.7元。展望2022年，雖然受步入季節性淡季及工作天數較少影響，但由於車用需求續強，預期首季營收將季減個位數百分比，優於過往季節性表現。

對於今年四大產品線展望，同欣電總經理呂紹萍先前法說時指出，以汽車CIS封裝成長動能最強，RF模組居次，動能主要來自低軌道衛星及光纖收發模組升級帶動。手機CIS封裝、陶瓷基板、混合模組依目前客戶展望預期也會成長，但成長幅度還不能確定。

因應車用CIS封裝需求暢旺，同欣電去年陸續擴增30％產能，今年亦規畫三階段擴產。而車用營收貢獻過去約占40％，由於CIS封裝、混合模組及LED照明需求均成長，目前貢獻比重持續提升，可望維持上升趨勢，投顧法人看好有望突破50％。

投顧法人看好同欣電受惠車用需求強勁，且產品線涵蓋第三代半導體封測、特斯拉、低軌衛星供應鏈及手持超音波醫療產品等，業務擴及各大高成長應用終端，且集團國創半導體2025年產值上看500億元，相關的合作業務想像空間大。

投顧法人看好同欣電今年營收成長15％、達近160億元，獲利則可望成長達25％、每股盈餘估逾19元，可望維持強勁成長動能、再創新高，且目前股價本益比僅約14倍，維持「買進」評等、目標價360元不變。

亞系外資日前亦出具最新報告，指出同欣電約60～65％營收來自車用電子及基礎建設相關應用，25～30％來自消費電子。受惠晶圓供給改善及低軌衛星重新加速部署，預期同欣電首季營收將季減5％，修正幅度優於往年平均的10％。

亞系外資看好同欣電將持續受惠於車用及基礎建設需求反彈，長期則受惠先進駕駛輔助系統（ADAS）、LED和低軌衛星成長趨勢，手機CIS業務今年仍可溫和成長。而公司規畫擴增車用CIS及陶瓷基板產能各20～30％、10～15％，亦有望掌握今明2年的產業需求成長。

鑒於更積極的擴產計畫、晶圓供給改善及更好的毛利率將帶動車用業務強勁反彈，亞系外資將同欣電今明2年每股盈餘預期分別調升9％、10％，目標價自345元調升至405元，維持「買進」評等。