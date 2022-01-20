造紙大廠正隆(1904)受惠漲價反映成本效益顯現，帶動2021年第四季營收創近7年高點、全年營收改寫歷史次高，公司對2022年營運審慎樂觀，認為仍可望維持成長。投顧法人看好越南新產能開出將挹注下半年成長動能，維持「買進」評等、目標價40元不變。

正隆2021年12月自結合併營收43.08億元，月增3.67％、年減0.07％，站上全年高點。使第四季合併營收119.73億元，季增7.4％、年增7.3％，創近7年高點、改寫歷史第四高。累計全年合併營收449.46億元、年增達12.16％，為僅次於2012年的歷史次高。

投顧法人表示，正隆去年12月營收站上全年高點，帶動第四季營收表現符合預期，主要受惠台灣銷量持穩、紙品價格三度調漲反應成本，以及越南價量需求同步緩增帶動，中國大陸雖因疫情升溫及出口放緩，紙品價量提前回弱，但對整體營運影響相對較小。

展望2022年，雖然紙業首季步入傳統淡季，且廢紙價格受運輸影響維持緩漲，紙業面臨利差持續收斂及獲利基期墊高挑戰，但以台、越為營運重心的正隆，對今年營運展望仍審慎樂觀，預期若疫情未見惡化，營運表現仍可望較去年成長。

正隆去年前三季歸屬母公司稅後淨利31.71億元、每股盈餘（EPS）2.86元，雙創同期次高。投顧法人預期第四季獲利有望回升，使全年獲利可望突破2018年記錄、改寫歷史新高，每股盈餘估逾3.5元。

正隆在越南持續擴產，平陽造紙廠二期40萬噸紙板年產能、檳吉紙器廠新產能均預計在第三季開出，可望為下半年營運增添成長動能，投顧法人仍認為是造紙股中首選，每股盈餘上看3.8元，維持「買進」評等、目標價40元不變。

在積極擴產之際，正隆亦持續推廣愛地球，除在全台小學廣設紙圖書館、落實二次森林教育外，亦攜手利樂包裝公司、未來親子學習平台合編「紙超人和紙盒小兵的奇幻歷險」手冊，日前在國立自然科學博物館合辦首場教師研習營，吸引50位中彰投小學老師報名參加。

為培訓更多具紙類循環再生知識的老師，正隆表示，將積極藉由研習營充實教師紙和紙容器循環再生知識，預計春節後將於新竹、高雄、台北等地展開，未來也會串聯全台正隆紙圖書館辦理國小營隊，並在全台小學廣設紙圖書館推廣閱讀。

正隆表示，今年起透過展開規畫豐富課程的全台教師研習營，盼透過老師帶領學生了解回收紙與森林資源關聯、分辨紙製品種類和再生過程，進一步落實紙資源正確回收分類，將紙的永續循環再生帶回校園觸及更多學童，相信種種行動能帶動台灣紙類回收率更上層樓。