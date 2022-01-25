歲末年終之際，合作金庫銀行擴大規模舉辦「合庫有愛 寒冬送暖」活動，對此合庫指出，本次活動共捐助45個團體、受惠人數逾3000人、金額新臺幣295萬元，而累計2021年合庫集團共辦理56場捐助弱勢團體及急難家庭活動，總金額近2000萬元，受捐助機構較去年增加13家，且捐助總金額及場次均為歷年最高。

合庫善用全台270家分行在地優勢，深入各縣市訪視、發掘需要幫助的弱勢團體，依其需求給予最實質溫暖的協助。尤其新冠肺炎來襲，對民眾的生活甚至於生計都造成影響，對於弱勢族群的影響更為顯著，對此合庫由各地分行來發掘更多亟需各界援助的機構，其中，包括收容眾多重度身心障礙者的機構，正急需整修公共安全及防火設備，以確保服務對象及工作人員人身安全；另有機構收容遭逢急難變故的兒童及弱勢獨居老人，需要經費援助以改善生活，目前最急需救助。

對此，合庫董事長雷仲達秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，從2015年起就啟動「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動，迄今未間斷的共已舉辦近220場次，每年受惠人數逾2000人，成果深獲各界肯定；合庫指出，未來仍將秉持永續經營理念，持續善用金融業核心職能與影響力，發展多元金融商品與服務的同時，更將結合集團力量，善盡企業社會責任。