亞太電(3682)宣布，衝刺5G用戶，推出全新品牌廣告，希望消費者對於亞太電能夠重新改觀，亞太電透過與遠傳(4904)的3.5GHz頻段5G共頻共網的合作，目前全台網路人口涵蓋率已達80%。

亞太電表示，延續「Gt智慧生活」品牌精神，全力衝刺5G市場，推出全新品牌廣告，宣示亞太電信勇於面對並解決問題，撕掉過去的舊標籤，藉由影片中展現心體技合的一「弓道精神」，向消費者傳遞亞太電一直以來堅持、專注、凝聚、不服輸、精準、自我挑戰的信念，並帶來「5G 世界級網速、共頻共網大聯盟、80MHz黃金大頻寬」嶄新的5G網路服務，會讓消費者感受到不一樣的亞太電。

亞太電表示，品牌就像人一樣，外界總會存在許多既定印象、貼上眾多標籤，今天亞太電選擇正面回應問題，撕掉過去的舊標籤，也希望消費者對於亞太電能夠重新改觀，而消費者種種的期許與建議，都是驅動亞太電向上翻轉的養分，展望未來，亞太電會一直努力調整、改變，必定會堅持做到最好。

邁入5G時代，亞太電透過3.5GHz頻段 5G共頻共網的合作，帶給用戶80MHz大頻寬的5G世界級網速，目前全台網路人口涵蓋率已達 80%，極速理論峰值達1Gbps，透過網路速度、上網流量、手機價格、加值服務的全面升等，創造更多產品附加價值，提供不一樣的嶄新服務。