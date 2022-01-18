驅動IC今日掀起集體反彈，由新兵瑞鼎(3592)延續昨日漲停氣勢，領軍大漲，早盤一度強漲逾8%，盤中也持穩約6.5%，聯詠(3034)漲幅也逾2.5%，敦泰(3545)、天鈺(4961)則持穩小漲。展望2022年，驅動IC設計廠主要動能看好AMOLED DDI以及車用領域，且該兩領域毛利率均高於平均，有利於各大廠支撐獲利表現。

去年第三季在面板價格修正下，使得驅動IC市場出現雜音，其後在商用需求快速補上下，面板價格回穩速度優於預期，加上半導體產能嚴重緊張，也對驅動IC報價提供支撐，目前各業者均表示產能依舊無法應付訂單需求，大尺寸部分，預計最快第一季末就會有機會止穩，中小型部分，今年多家業者都看好在各大手機品牌導入AMOLED DDI下，將成為今年驅動IC設計廠重要動能之一，預計今年滲透率可攀升至46%，包括瑞鼎、敦泰以及聯詠，今年就相當樂觀看好AMOLED DDI的高速成長動能。

天鈺主要營收來源為大尺寸顯示器驅動IC，今年將針對驅動IC產品進行升級，其中EPD和ESL和合作夥伴一起開發，藉此增加市佔率。另外，在小尺寸成長上，預估今年也將會高於公司的平均，第二季預計再增加2個大陸客戶，Tablet TDDI最快下半年出貨。整體來說，儘管雖然近期大/中/小尺寸報價有壓力，但因為晶圓代工產能仍供給短缺，使驅動IC單價穩定，天鈺獲利仍可維。

瑞鼎今年看好兩大動能，首先，即智慧型手機升級潮的AMOLED DDI，由於瑞鼎AMOLED DDI營收佔比較高，使其受經濟衰退的影響較小，今年預計在大陸品牌智慧機大舉導入下，瑞鼎將明顯受惠；再者，就是車用市場，除車用顯示器需求激增，且規格升級帶動單一裝置DDI平均搭載量提升，瑞鼎將為車用顯示器上升週期之主要受益者，整體來說，AMOLED DDI以及車用顯示均有利於瑞鼎產品組合，對毛利率提供強勁支撐。

聯詠2021年營收首度衝破千億元新台幣大關，創下年度歷史新高，法人就看好，聯詠去年每股淨利有機會挑戰60元。展望今年，聯詠將受惠於晶片報價持續上漲，自聯電(2303)端取得的晶圓產能數量增加，加上AMOLED驅動晶片、車用整合觸控暨驅動晶片(TDDI)出貨持續拉升等挹注下，全年營收與獲利續創新高無虞。