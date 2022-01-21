立凱-KY（5227）搭上車用磷酸鋰鐵電池題材，股價強漲，減資彌補虧損之後股價一度擠進百元俱樂部，最高達102元，21日股價漲多回檔，但因波動劇烈，立凱-KY應主管機關要求，公布2021年12月損益自結數。

公司自結12月營收5700萬元，年增322％，單月稅後淨損4900萬元，較前一年度同期虧損1.06億元收斂54％，單月每股稅後淨損0.82元。