立凱-KY上月每股淨損0.82元 16:322022/01/21 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立凱-KY（5227）搭上車用磷酸鋰鐵電池題材，股價強漲，減資彌補虧損之後股價一度擠進百元俱樂部，最高達102元，21日股價漲多回檔，但因波動劇烈，立凱-KY應主管機關要求，公布2021年12月損益自結數。 公司自結12月營收5700萬元，年增322％，單月稅後淨損4900萬元，較前一年度同期虧損1.06億元收斂54％，單月每股稅後淨損0.82元。 基勝-KY 3／3下市 《汽車股》三大客戶出貨回升 英利-KY營收露曙光 #立凱-KY #單月 #稅後淨損 #每股淨損 #車用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》拚LED每股獲利王 弘凱上市飆3成 11:252022/01/19 財經 《電子零件》磷酸鋰鐵電池需求看俏 立凱-KY受惠 12:332022/01/19 財經 《半導體》車用CIS需求旺 同欣電Q1不淡、今年續拚高 15:232022/01/18 財經 基勝-KY自3月3日起終止上市 19:062022/01/19 財經 聯電力積電世界 Q1營收衝新高 04:102022/01/21 財經要聞 官股券商連3買近80億元 台積電買超26億元最多 13:402022/01/21 財經 今日股市備忘錄 04:102022/01/20 證券．權證 科際捷流 年營收拚續創新高 04:102022/01/21 證券．權證 騰輝攻車用、利基型應用 今年樂觀 04:102022/01/20 證券．權證 《半導體》聯電助陣 智原車用報捷 09:262022/01/19 財經 熱門股－詮欣 訂單明朗營運看俏 04:102022/01/21 證券．權證 財經熱門新聞 台股急殺500點原因曝光？他驚喊：印度神童說中了 - 財經 300億設備大單能給中芯？ASML大咖洩1句 陸晶片業不妙 - 財經 美股狂崩只是開始？專家警告「超級泡沫」破滅：腰斬50％ - 財經 老美掐脖子陸晶片業難活命？專家驚爆真實現況 - 財經 釘子戶GG了！新北住都中心成功整合首宗海砂屋都更案 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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