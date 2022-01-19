IC載板暨印刷電路板廠南電(8046)受步入淡季影響，2022年首季營運動能暫歇，BT載板新產能開出時程亦將遞延。投顧法人雖持續看好今年成長、維持「增加持股」評等不變，但仍略為調降獲利預期、目標價下修至625元，另一家則維持「中立」、目標價580元。

南電股價去年11月底觸及631元新高價後拉回，14日下探501元的2個月低點後回升、18日反彈觸及550元。不過，今（19）日在調節賣壓湧現下開低走低，一度挫跌5.14％至517元，終場下跌4.77％、收於519元。三大法人本周迄今調節賣超204張。

南電2021年12月自結合併營收49.08億元，月增達3.05％、年增達31.55％，改寫歷史次高。使去年第四季合併營收達147.74億元，季增4.68％、年增達34.48％，連3季改寫新高。累計去年全年合併營收522.28億元、年增達35.61％、同步改寫歷史新高。

投顧法人指出，南電因BT載板應用以網通及消費性產品為主力，受智慧型手機影響較小，使第四季營收略優於市場預期，其中ABF載板占比持平50％，BT載板自32％升至33％，PCB則自18％降至17％。產品組合轉佳可望帶動獲利成長，可望再創新高。

展望2022年首季因步入淡季，投顧法人預期除ABF載板稼動率維持滿載、平均售價（ASP）續升外，BT載板及PCB需求將出現季節性修正、稼動率估降至85％及75～80％，使營收季減1.5～5％，但產品組合轉佳將帶動獲利持穩高檔，仍有向上機會。

展望2022年，南電表示ABF載板需求仍大於供給，預期供需缺口不低於去年、市況至明年仍健康，去年平均售價成長達20～30％、今年目標維持同等漲幅。BT載板則以手持相關應用相對較強，未來供需展望亦轉趨吃緊，平均售價漲幅目標優於去年。

投顧法人指出，南電今年資本支出估調升至逾100億元，ABF載板月產能目標自3600萬增至3900萬顆、2023年第二季達4500萬顆，2023年後新增產能部分以長約與客戶合作洽訂。不過，原定首季開出的BT載板20％新產能，時程因設備取得瓶頸將有所遞延。

由於首季淡季展望轉淡及BT載板新增產能開出時程較原先落後，投顧法人調降南電2022年獲利預期3.5％，預估營收成長逾28％、獲利成長近70％，每股盈餘估逾27元，維持「增加持股」評等，目標價則因下修獲利預期而自650元調降至625元。

另一家投顧法人則預估南電今年營收成長26％、獲利成長近60％，每股盈餘估逾25元。惟因BT載板價格去年下半年漲幅亦高、後續有待觀察，ABF載板長期漲價效應預期趨於緩和，且股價已反應財報利多、評價趨於合理，故維持「中立」評等、目標價580元。