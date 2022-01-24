IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)雖因步入產業淡季，2022年首季營運估將出現季節性修正，但預期ABF載板供給將持續吃緊，仍看好後市需求。日系外資預估欣興首季營收可望僅季減8％、稅後淨利季減11％，修正幅度將優於往年季節性水準。

欣興股價去年12月底觸及247.5元新高後震盪拉回，今（24）日開低後一度下挫3.48％至194元，創去年11月中以來2個月低點。不過，在逢低買盤敲進拉抬下逐步回升，翻紅上漲1.74％至204.5元，早盤維持逾1％漲勢。三大法人上周調節賣超達1萬8249張。

欣興2021年12月自結合併營收102.39億元，雖月減0.35％、仍年增達38.53％，改寫歷史次高。使第四季合併營收305.64億元，季增8.6％、年增達35.38％，連3季改寫新高。累計去年合併營收1045.62億元、年增達18.97％，連4年改寫新高。

欣興受惠隨著設備到位、新產能陸續開出配合良率改善，去年下半年營運成長動能較上半年更顯著。雖然第四季PCB及軟板需求因步入淡季而下滑，但載板需求持續暢旺且價格續揚，HDI則受惠客戶拉貨動能持續，使整體合併營收成長優於市場預期。

展望後市，欣興董事長曾子章先前表示，在5G、車用及AI等需求增加帶動下，今年載板供給持續吃緊、缺口估約2成，預期BT及ABF載板供給分別至2024年、2026年才會紓緩。由於客戶積極策略合作，後續仍有新廠擴建計畫，資本支出仍有調升空間。

日系外資日前出具報告認為，ABF載板近3年供給持續吃緊，但目前仍處於結構性短缺的早期階段，認為先進封裝需求增加及晶圓代工製程演進，將是未來3年驅動ABF載板需求成長的主動能。而英特爾的Alder Lake及蘋果新CPU，將持續帶動欣興上半年獲利成長。日系外資出具最新報告，認為鑒於先進封裝需求發展趨勢，ABF載板供給的結構性短缺目前仍處於早期階段，未來需求成長更為看好。持續看好IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)後市，調升2021～2023年獲利預期，維持買進評等、目標價調升至270元。

欣興預期2022年首季消費產品及手機相關BT載板、PCB及高密度連結板（HDI）需求將出現季節性修正，但ABF載板需求仍相當強勁，顯示供給吃緊為長期趨勢，並對BT載板整體後市仍充滿信心，並將透過拓展更多非手機產品，多元化相關HDI應用。

日系外資認為，欣興營收的季節性波動將降低，鑒於IC載板銷售更強勁、產品組合優化帶動毛利率後市持續轉佳，日系外資將欣興2021～2023年的獲利預期分別調升9％、30％、31％，維持「買進」評等，並將目標價自207元調升至270元，潛在上漲空間達25％。