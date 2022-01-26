晶圓代工廠聯電(2303)2021年財報表現績優，對2022年首季展望及全年仍樂觀看待。多家外資出具最新報告看法明顯分歧，但整體而言仍維持偏多看法，普遍維持「買進」及「加碼」評等，目標價區間則自68～119元調整為70～114.5元。

亞系外資認為，由於晶圓供給持續吃緊，聯電去年第四季毛利率優於預期、今年首季展望更優。儘管宏觀市場存在升息及通膨隱憂，但有限的產能有助於市況維持樂觀、使聯電獲利可望持續成長，維持「買進」評等、目標價95元不變。

美系外資表示，雖然市場擔憂2023年晶圓產能將供過於求，但聯電明確指出今明2年的供給仍吃緊，並透過長期保障合約及客製化服務維持有利地位，受惠漲價及產品組合改善，今年產品平均售價估將成長14～16％，與去年幅度相當。

美系外資認為，聯電將成為5G／電動車／物聯網帶動的結構性需求成長主要受惠者，擔憂產能供過於求還為之過早，目前本益比仍相當具吸引力。不過，首季營收估季增5％雖優於預期，但毛利率估約40％則低於預期，預期是受到高於預期的成本壓力影響。

考量去年第四季財報優於預期、今年首季展望及成本增加使毛利率承壓，美系外資將聯電2021～2023年獲利預期分別調升1.5％、調降3.8％及調降4.2％，維持「買進」評等、目標價自119元略降至114.5元。

另一家美系外資則指出，聯電預期今年營收成長將優於晶圓代工業的20％，並目標2024年營收突破100億美元，意味長期強勁需求態勢可望持續。儘管存在原物料價格及人力成本上漲影響，但持續的平均售價上漲、高稼動率和產能增加，可望確保聯電EBITDA提升。

由於半導體產能持續吃緊，美系外資認為看好聯電今年維持良好定價能力和高稼動率，在市場存在擔憂的波動期間更具因應韌性，且在開始關注基本面時看見潛在上漲空間。將今明2年獲利預期分別調升12％、9％，維持「買進」評等、目標價自80元升至85元。

不過，日系外資則轉趨保守看待，認為聯電因獲利展望獲強勁調升，使股價過去1年半大漲4倍，漲幅遠高於加權指數的52％，儘管持續看聯電的投資報酬率，但預期在「後高峰」的市場能見度變得更清晰前保持觀望，認為股價將出現盤整。

日系外資認為，在2023年更多晶圓代工產能開出後，半導體產業周期風險將更甚於今年首季，並預期因供應鏈庫存進一步上升至新高水位，平均售價漲勢將在上半年趨緩，普遍的獲利上修可能已逼近觸頂。

考量周期風險仍需時間才會更清晰，日系外資雖將聯電今明2年每股盈餘預期分別調升20％、5％，但預期2023年將下滑12％，故將評等自「買進」調降至「中立」，目標價自80元調降至70元。