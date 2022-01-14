區塊鏈技術公司BTCS上周宣布將用比特幣支付股利，吸引散戶蜂擁買進其股票，周四盤中股價一度飆漲逾30%。

自該公司在1月5日宣布以比特幣配發每股0.05美元股息以來，其股價已經大漲1倍多。

BTCS宣稱將成為第一家發放比特幣股利的那斯達克上市公司，並將其第一次的比特幣股息命名為「bividend」，訂於3月16日除息。

BTCS執行長Charles Allen在1月5日發布的聲明中表示，自公司於2015年2月購買網域名稱「bividend.com」以來，我們就一直期待著這一刻。

這已成為Reddit和stocktwits.com等網路論壇上的熱門話題，在散戶進場力捧下，BTCS周四逆勢收漲2.69%，為每股6.88美元，市值達到7069萬美元，盤中一度飆升逾30%，最高站上8.88美元。

同一時間，受到升息預期打擊，那斯達克指數終場暴跌2.5%。

在去年初的「迷因股」狂熱中，Reddit等網路平台亦扮演重要角色。

在剛開盤的頭幾分鐘內，就有將近900萬股BTCS股票換手，是該公司420萬股公眾流通持股（public float）的兩倍多。

公眾流通持股又稱為自由流通股（free float），由於BTCS的自由流通股數較少，因此股價也較容易陷入劇烈震盪。

另一方面，比特幣價格在去年底創下歷史新高6.9萬美元，但目前價格已經回落約38%，約報42844美元。