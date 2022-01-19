韓國IPO(股票初次公開交易)承銷商19日表示，當地電池製造商LG Energy Solution(LGES)在下周即將IPO前的公開認購中，吸引400多萬散戶目光，參予度極其熱烈。

據悉，有超過440萬散戶，透過韓國7個不同券商，拿出114兆左右韓元，約956億美元的認購價款。LGES這次的IPO規模，遠遠勝過2021年也是電動車電池相關業者SK IE Technology約81兆韓元金額。

上周，法人也集資創紀錄的15.2兆韓元，準備參加這場大規模IPO。目前，LGES的新掛牌價訂在每股30萬韓元最高價位，估計屆時公司可籌資12.75兆韓元，並創韓國史上最大的一樁IPO。

同時，經過IPO後，LGES估值可望高達70.2兆韓元，一舉躍身為韓國第3大上市公司，僅次於三星電子和SK海力士。不過，市場預估LGES的身價可能會超過100兆韓元。