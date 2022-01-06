皇家加勒比(Royal Caribbean)和挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)在周三分別取消了郵輪的航行。人們開始擔心Omicron相關的新冠肺炎感染情形，也傷害了郵輪產業的復甦。

皇家加勒此前該發現1月2日的航線有6名乘客確診，確定與香港的新冠案例有密切接觸，公司立即宣布，取消海洋光譜號即將在1月6日開始的航行。

雖然接觸者被檢測為陰性，但該感染郵輪立即被要求返回香港的碼頭，並且訂在1月8日對所有乘客和工作人員進行第二次檢測。

美國在周一宣布全球破紀錄的單日確診人數，在這樣背景之下，挪威郵輪控股公司也被迫做出類似的停駛決定。

該公司表示，由於持續的旅行限制，公司不得不修改一些航線，不幸的必須取消，而且取消航行的登船日期遠到四月。挪威郵輪要求每一位上船乘客和人員接種疫苗，並且還以新冠疫情為由，縮短了挪威珍珠號的12天行程。

美國疾病防治中心在對超過90艘船隻人員進行調查之後，在上周建議民眾不要搭乘郵輪，並且表示，如果船上人員有0.1%比例確診，將對該船隻進行調查。

挪威郵輪說，對於取消8個航行的相關乘客，將給予全額退款，並贈上獎金，可用於下次的預定。