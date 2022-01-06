處理器大廠美商超微（AMD）在2022年線上新品發表會上，發表AMD Radeon顯示產品新陣容與全新優化技術，為更多玩家帶來極致的遊戲體驗。

AMD Radeon RX 6000M系列行動顯示產品線新增AMD Radeon RX 6850M XT、Radeon RX 6650M XT、Radeon RX 6650M、Radeon RX 6500M以及Radeon RX 6300M行動顯示產品，為新一代高階筆電帶來更強大的效能。此外，AMD推出全新AMD Radeon RX 6000S系列行動顯示產品，包括AMD Radeon RX 6800S、Radeon RX 6700S以及Radeon RX 6600S，為遊戲筆電市場中成長最快的輕薄筆電帶來高效能、省電的遊戲體驗。

在桌上型PC方面，AMD推出AMD Radeon RX 6500 XT與Radeon RX 6400顯示卡，讓更多玩家能在熱門3A級與電競大作中享受到令人驚豔的1080p遊戲體驗。

所有新款AMD Radeon顯示解決方案都採用突破性的AMD RDNA 2遊戲架構，並提供高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache記憶體技術以及高速GDDR6記憶體。新產品亦支援Microsoft Windows 11作業系統以及Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX Super Resolution（FSR）空間放大技術、以及其他先進功能，提供震撼視覺的高更新率遊戲體驗。

此外，AMD推出多項新開發與增強的AMD智慧技術，以及新版AMD Software: Adrenalin Edition繪圖驅動軟體。新版繪圖驅動軟體預計在2022年第1季釋出，將包含基於驅動軟體的全新優化升級技術AMD Radeon Super Resolution（RSR），為數以千計的遊戲提升效能並帶來高品質的視覺效果。

AMD全球資深副總裁暨繪圖事業群總經理Scott Herkelman表示，愈來愈多開發者正藉由全新與令人振奮的功能，創造出栩栩如生的視覺效果，這需要更高水平的繪圖效能。AMD的目標是盡力讓更多玩家享受到開發者想要呈現的精采遊戲效果。我們非常高興推出新系列的顯示產品與技術，讓所有人無論在桌上型或行動平台上都能享受極致的遊戲體驗。

AMD Radeon RX 6500 XT顯示卡在1080p解析度並開啟高畫質設定模式下，能帶來比對手平均高達35％的遊戲效能提升，AMD Radeon RX 6400顯示卡則為OEM系統提供優異的1080p遊戲效能。AMD Radeon RX 6500 XT與Radeon RX 6400顯示卡採用6奈米製程技術，具備卓越的效能和功耗效率，為現有PC玩家以及更多新玩家帶來極致的遊戲體驗與先進的AMD Radeon功能。

新款AMD Radeon行動顯示產品陣容旨在行動平台上提供高效能的遊戲體驗。AMD Radeon RX 6000M系列的最高階產品是全新AMD Radeon RX 6850M XT GPU，為新一代頂尖筆電提供卓越的1440p遊戲效能。Radeon RX 6850M XT為AMD專為極致遊戲筆電所開發的最快GPU，比先前最高階的AMD Radeon RX 6800M行動GPU提供平均高出7％的遊戲效能。

AMD Radeon RX 6000S系列行動顯示產品為輕薄機種提供理想的效能與功耗效率組合，可開發出重量低於4.5磅、厚度比現有機種減少達20％的遊戲筆電。高階的AMD Radeon RX 6800S GPU功耗為100瓦，將在輕薄機種中帶來極致的1080p遊戲體驗，在開啟最高畫質設定下能以高達100 FPS流暢運行多款熱門遊戲，並在1080p解析度下帶來比對手高出10％的平均效能。

AMD持續提升軟體套件，提供各項功能以帶來即時反應、低延遲的遊戲體驗與高逼真度的視覺效果。新版繪圖驅動軟體預計在2022年第1季釋出，內建基於驅動軟體的全新空間放大技術AMD Radeon Super Resolution（RSR）。RSR採用和AMD FidelityFX Super Resolution相同的演算法，使用AMD RDNA架構以及新款顯示產品在全螢幕模式下運行遊戲，能在接近原生解析度下釋放更高水平的效能。

即將釋出AMD Software繪圖驅動軟體的功能特色還包括更新版AMD Link程式（AMD Link 5.0），讓使用者能在任何地方透過手機、平板電腦或Windows PC等平台運行PC遊戲。由Eyeware支援的AMD Privacy View技術是一項全新功能，預計在2022年上半年推出，運用Eyeware尖端的頭部與眼睛追蹤（head-and eye-tracking）技術，提供更嚴密的隱私保護。

AMD Advantage筆電設計旨在提供最佳的頂級遊戲體驗，帶來更高水平的效能與反應速度。這些新機種配備AMD Radeon RX 6000M系列或Radeon RX 6000S系列行動顯示產品、AMD Software繪圖驅動軟體、以及AMD Ryzen 5000系列或Ryzen 6000系列行動處理器，結合AMD 智慧技術以及其他先進系統設計特色。AMD Advantage將在2022年持續擴大，新款AMD Ryzen處理器與AMD Radeon顯示產品將搭載於超過20款全新筆電機種。