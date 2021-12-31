台股2021年亮麗封關，全年度加權指數大漲23.66%，強漲3486.31點，最後一個交易日收在18218.84點，盤中再刷新歷史新高18291.25點，另外，OTC漲勢更為亮眼，2021全年度大漲29.03%，昨天盤中同步刷新歷史新高紀錄。2021年封關日，台股共有13檔千金股，是歷年來封關日最多「千金」的一年，牛年封關日相較於2020年的鼠年，股王和股后都換人，新股王為為矽力-KY(6415)，股后為信驊(5274)。

2021年封關日的「13千金股」依次為矽力-KY(6415)、信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、AES-KY(6781)、祥碩(5269)、富邦媒(8454)、旭隼(6409)、聯發科(2454)、緯穎(6669)、亞德客-KY(1590)、世芯-KY(3661)等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，根據統計，台股今年在全球主要股市排名成績相當亮麗，加權指數漲幅僅次於法國股市的29%與美股S&P500的27.61%，若拿OTC相比，年度漲幅更是僅次於費半43.06%的表現，在全球主要股市中高居第二強。

今年法人對於台股的動向，葉獻文分析，2021年外資調節台股4539.10億元，不僅賣超金額為史上第三高，僅次於2020年的5394.70億元與2008年的4700.04億元，更是台股有紀錄以來連續兩年賣超，本土法人方面，自營商全年度站在賣方，賣超963.88億元，僅有投信法人力挺台股，買超701.58億元。雖然法人資金不買單，但台股2021年仍繳出亮眼成績，配合年底土洋資金同步回補，顯見法人押寶新年開紅盤當日與當周表現抱有高度信心，明年當法人資金回頭，對於資金面有相當大的助益。

葉獻文指出，統計顯示，自2017年來近5年台股在西洋曆第一個交易日多有不錯的表現，上漲機率達8成，平均漲幅0.22%，配合作夢行情氣勢旺，又有美股在前領漲，市場看好本波多頭走勢能一路旺到虎年春節，且當新年假期過後外資陸續歸隊，對於台股整體量能提升有所幫助，同步推升權值股價表現，帶動多頭有望再上一層樓。

躍登2021年的13檔千金股，主要分配在IC設計相關、電商、不斷電系統和雲端伺服器及氣動元件等。展望明年的台股題材，法人建議聚焦半導體和綠能儲能需求。

以半導體產業來說，2022年產業上游需求大爆發，包括晶圓、設備、耗材、化學品等次族群，明年供貨更為吃緊，需求更甚2021年，另外，AIoT、車用及高效能運算等新應用帶動下，包括矽晶圓、矽智財、特殊利基型IC設計需求也更勝以往，加上未來還有5G、電動車、能源管理技術，都需要第三代半導體的創新材料提供，2022年新科技應用商機齊發，創造半導體產業無數新商機出現，預估台股的半導體族群，將是2022年台股不可逆的大趨勢股。

而「碳中和」成為全球經濟重大議題，2022年全球綠能產業有機會重啟熱度，主要原因來自上游原料多晶矽價格下滑，台灣綠電相關廠商，明年毛利率有望回復正常表現，市場資金有機會重返綠能相關概念股，作為長期投資主流，尤其是儲能產業，由於太陽能發電及風力發電逐漸普及，但電力易受天候環境因素影響，儲能系統不僅可提供最佳電力調配，調度電力應用、並能提高電力使用效率，未來市場需求將大幅引爆，儲能在綠能扮演角色更顯重要，也是布局台股的新機會。