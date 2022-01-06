貿聯-KY(3665)因消費旺季需求強勁，2021年12月合併營收為1.0355億美元(約新台幣28.79億元)，創下單月歷史新高，貿聯-KY樂觀看待半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等產品出貨，日系外資重申貿聯-KY「優於大盤表現」評等，不過受到台股重挫拖累，貿聯-KY今天盤中股價走弱。

受年底消費採購需求支撐，除了電器類季節性調節外，其他各產品線出貨維持穩定，而數據中心去年12月線束拉貨比預期強勁，推升貿聯-KY去年12月合併營收首度站上1億美元，達1.0355億美元，年增48.33%，(約新台幣28.79億元，年增44.13%)，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為2.9億美元(約新台幣80.71億元)，累計2021年合併營收為10.24億美元，年增34.03%(約新台幣286.83億元，年增27.03%)。

就產品別來看，貿聯-KY表示，去年12月資訊科技與數據傳輸的數據中心線束出貨強勁，工業用線束整體出貨穩定，車用線束整體出貨與上月持平，電器線束則因季節性因素出貨趨緩。

展望未來，由於電動車及高速傳輸各項新興應用需求湧現，貿聯-KY表示，樂觀看待半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等區塊成長。

日系外資報告指出，貿聯-KY以總交易金額約4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions)將於2022年第1季完成，預期貿聯-KY 2022年營收有機會年增10%到15%，重申貿聯-KY「優於大盤表現」評等及目標價288元。