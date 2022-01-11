加州州長紐森（Gavin Newsom）10日（周一）提出規模2864億美元、名為「加州藍圖」（California Blueprint）的預算案，其中225億美元將用於解決日益嚴重的氣候危機，包括61億美元投入電動車相關措施。

去年加州政府承諾斥資151億美元作為多項對抗氣候變遷計畫所用，當中涵蓋39億美元的電動車相關方案。加州對減少排放方面的努力向來跑在各州以先，該州在2020年開全美先例，成為美國第一個下令2035年起不得販售內燃機或汽油新車的州政府。

紐森談到加州投注於電動車的龐大資金，自豪地說：「你會以為我們是為美國政府所宣布的。」

他強調，此次為電動車相關支出加碼61億美元，加上去年預算，以州級規模來看，加州承諾投入的資金已達100億美元。

根據「加州藍圖」內容，2022-2023財年的預算包括斥資39億美元為港口、重型卡車、校車和公共運輸巴士進行電動化，另擬於2023年底前投入12億美元採購4萬輛電動車以及10萬座充電站所用，此外，還將注資10億美元作為零排放汽車計畫。

紐森指出，加州砸下大筆資金於電動車其來有自，旨在對抗溫室氣體排放。交通運輸業約占加州溫室氣體排放的逾50％。

他提到，加州對電動車的投入，吸引許多淨零排放車廠前進該州。儘管他未提及企業名稱，但包括Rivian、洛茲敦汽車（Lordstown Motors）以及充電基礎設施業者如Volta、Ample，皆追隨特斯拉腳步前來加州發展。

針對特斯拉2021年將總部遷往德州奧斯汀，紐森意有所指地說，「就算那些曾在本州的廠商，也持續在這裡成長」。

雖特斯拉總部已不在加州，但仍維持在加州佛利蒙（Fremont）的組裝廠以及其他龐大的業務。