福特（Ford）13日（周四）股價盤中大漲5.7％至25.87美元，刷新20多年來高點，帶動市值首度突破1000億美元，凸顯該車廠押注電動車的策略受投資人肯定。
不過終盤收漲2.3％至25.02美元，使得市值降至999.9億美元。
此波漲勢歸功於福特提高電動車產能的計劃，包括Mustang Mach-E跨界休旅車與今春推出的暢銷F-150皮卡車電動車版。此為執行長法利的Ford+改革計畫之一。
福特如今身價高於勁敵通用（GM）的約900億美元，但仍遠遠落後電動車廠特斯拉的市值1兆美元。
福特（Ford）13日（周四）股價盤中大漲5.7％至25.87美元，刷新20多年來高點，帶動市值首度突破1000億美元，凸顯該車廠押注電動車的策略受投資人肯定。
不過終盤收漲2.3％至25.02美元，使得市值降至999.9億美元。
此波漲勢歸功於福特提高電動車產能的計劃，包括Mustang Mach-E跨界休旅車與今春推出的暢銷F-150皮卡車電動車版。此為執行長法利的Ford+改革計畫之一。
福特如今身價高於勁敵通用（GM）的約900億美元，但仍遠遠落後電動車廠特斯拉的市值1兆美元。
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