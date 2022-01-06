水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)2021年12月合併營收為新台幣2.22億元，第四季營收5.84億元，為2021年單季新高，季增加15.05%，全年度營收為19.61億元，年成長6.16%。

展望2022年度，基士德指出，台灣主計處預測2021年全年經濟成長6.09％、2022年經濟成長為4.15％。大陸社科院預估2021年大陸經濟增長率為8%，2022年增長5.3%左右。現階段全球疫情雖然仍舊反覆瀕發，不過台灣及大陸地區相對穩定可控，基士德預期2022年較2021年將更正常。在外在環境日趨穩定的基礎下，基士德對2022年的前景樂觀以待。

基士德-KY台灣地區銷售在2021年大幅成長，已成立的台灣子公司「基士德環科」已取得「環保工程專業營造業資質」， 並於12月取得高雄榮總污水處理標案，2022年將積極結合策略合作廠商，參與各項公共工程標案及各行業智能及水處理相關業務。

基士德指出，台積電前進高雄投資落點高雄五輕舊址，高市府採取「分區發包、同時整治」策略，並改變整治工法，以大幅縮短工期。基士德轉投資之台灣裕山環境公司所承包五輕第三區之土壤整治工程進展順利，未來高市府將陸續發包第二區、第五及第六區相關標案；因疫情延宕之各政府單位相土壤整治工程及機械生物處理垃圾工程亦將逐步展開，預計該公司業績及獲利將大幅成長。