凱基證券積極活絡資本市場，獲臺灣證券交易所頒發「活絡經濟獎-IPO籌資金額」、「活絡經濟獎-IPO市值」第二名，秉持「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，為客戶提供完整優質的投資銀行服務，凱基證券的卓越表現獲主管機關頒獎肯定。凱基證券致力於輔導並推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌公司涵蓋國內外知名企業，2021年推動已上市櫃掛牌的有穎崴、AES-KY、長榮鋼及台微醫。其中，穎崴為全球前三大邏輯晶片測試座大廠、AES-KY為臺灣電池模組龍頭新普科技旗下車用電池模組廠、長榮鋼為長榮集團內重要鋼構廠、台微醫為高階微創脊椎手術用醫材商，競爭力媲美國際大廠。

另外輔導績優IC設計公司瑞鼎，以及知名茶飲連鎖公司聯發國際，2022年初也分別於證交所及櫃買中心掛牌。

凱基證券持續以卓越的初級權益發行市場成績，於競爭激烈的資本市場業界中脫穎而出，2021年凱基證券的主辦承銷案件數，統計IPO及SPO加總成果，市佔率達17％，再次蟬聯冠軍。

凱基證券資本市場部近年獲獎不斷，繼《財資雜誌》（The Asset）頒發「台灣最佳併購案財務顧問」、《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）頒發「臺灣最佳投資銀行」（Best Investment Bank）及「台灣最佳權益證券發行機構」（Best ECM House）獎項後，2021年底再獲頒櫃買中心「推動戰略新板最佳合作夥伴獎」、戰略新板股票證券商交易競賽活動-流動量提供者「最佳參與獎」及「最佳報價獎」第二名。

凱基證券積極協助主管機關健全資本市場發展，同時幫助客戶進入資本市場、並於資本市場籌措資金或進行策略合作、企業轉型，成績優異深獲各界肯定；其服務範疇從為企業客戶提供創業投資資金、上市櫃前籌資及財務顧問、上市櫃規畫以及上市櫃掛牌後國內外資本市場籌資，並擴及到集團資源整合、企業間策略聯盟、企業轉型等全方位之金融服務，打造提供兩岸三地客戶完整資本市場服務之優質平台。