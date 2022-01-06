電池模組廠新普（6121）盤前公布12月營收，無懼於年底盤點因素，單月營收維持8字頭，約略與11月相當，累計2021年第四季營收242.46億元，僅微幅季減2.23％，累計新普去年營收直逼千億大關，達955.73億元，較前一年度大幅成長11.82％，締造營收新高紀錄，2021年獲利可謂豐收。

由於前三季獲利已突出，2021年新普在電池模組類股中將拿下營收、EPS雙料冠軍，以前一年度的配息率推估，新普今年度股息樂觀。

新普統計12月營收達81.2億元，月減0.02％、年減16.8％，累計2021年營收直逼千億大關，達955.73億元，較前一年度勁揚11.82％，締造營收新高紀錄，以新普每年營收成長的基本盤預估，新普2022年營收可望輕鬆跨越千億。

統計新普上季度營收達242.46億元，僅季減2.23％，為歷年第三高之單季營收。