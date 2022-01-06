美國聯準會（Fed）釋放鷹派訊息，透露恐加速升息，美股5日四大指數狂瀉，連帶拖累台股大盤6日大跌200點。大盤拉回之際，去年12月營收創高股「不甩大盤下跌利空」，端子廠中探針（6217）單月營收首度突破3億元大關，改寫新高，股價大漲近7％；蘋概股雙鴻（3324）、創惟（6104）、台郡（6269）營收也齊創高，基本面成最強「保護色」，支撐股價漲勢。

各大上市櫃公司近期已陸續公布2021年12月營收，統計截至目前為止公布12月營收之公司中，已有裕融、其陽、展匯科、泰鼎-KY、雙鴻、譜瑞-KY、閎康、健喬、美吉吉-KY、八貫、聚陽、安格、中砂、長聖、德微、華通、明基醫、中菲行、台郡、創惟、貿聯-KY、凌華、百容、中探針、九齊、金麗科、信驊、台聯櫃、榮昌、友通、聯強31家，單月營收改寫新猷。

其中，中探針股價6日盤中大漲近7％，最高價衝上56.3元，一舉突破月、季線。中探針去年12月營收達3.05億元，單月營收首度突破3億元大關；去年全年營收29.63億元，年成長23％，單月、單季、全年營收同步締造新猷。

法人指出，受惠旗下探針式連接器、半導體封裝探針、新能源等三大產品線需求正向，中探針去年全年每股盈餘（EPS）有望上看2.5元，為2016年來新高。

此外，去年11月起手機市場缺料狀況改善，推動蘋果供應鏈軟硬板廠營收回升，推升蘋概股12月營收表現亮眼。華通、台郡去年11、12月營收連續改寫新高，12月營收69.08億、45.04億元，齊創「最強第四季」。展望今年首季，則均將受惠有來自蘋果新產品量產挹注，營運淡季不淡可期，助攻股價6日勁揚0.23％、0.48％。