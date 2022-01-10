美容族群2021年全年度營收出爐，受到年中出現台灣本土疫情的干擾，全年度營收勉強維持成長格局，麗豐-KY(4137)年增29.96%、佐登-KY(4190)年增1.41%、軒郁(6703)年增2%、麗彤(6539)年增0.9%。

佐登指出，台灣本土疫情在年中時渡過了非常艱困的數個月，在全門市停業的狀況下，公司不休無薪假、不減薪與全體員工站在一起，研發、設備投資更是沒有停歇。2021年獲國家品質玉山獎、德國紐倫堡發明獎肯定後，近期又再次獲得SNQ國家品質標章殊榮。

佐登2021年12月自結單月營收2.7億元，月增15%，也是連續第四個月營收超過2.3億元，而在去年台灣美容美體業有三個月的停業狀況下，仍繳出年增1.41%的成績。

麗彤董事長張麗綺表示，2021年上半年面臨國內本土疫情嚴峻影響，以致經濟活動減少，受惠保健食品、美容保養品等新品推出，加上機能飲品持續熱銷，帶動保健美容產品銷售量均比去年成長，加上下半年隨著美容服務營運逐步恢復正常，繳出全年合併營收站上18.3億元，仍較2020年成長。

麗彤2021年12月合併營收1.8億元，年成長16％，為歷史同期新高，全年度合併營收18.3億元，年成長0.9%。