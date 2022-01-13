華碩(2357)小金雞力智(6719)今(13)日掛牌，以800元開盤、漲幅最高逾37%、衝上808元，董事長許先越預估，長短料是大環境結構性問題，部分料件恐要到明年才會紓解，另外，他也看好力智不僅會邁向千金股，也期許成為PMIC(電源管理IC)股王，但因為目前台股股王矽力-KY(6415)就是PMIC概念，故此言一出，也似乎暗指有企圖心挑戰股王地位。

由於目前台股股王矽力-KY(6415)和力智一樣，同屬於PMIC(電源管理IC)，故力智本日上市話題十足，許先越表示，力智產品面豐富，不僅會邁向千金股，也期許成為電源管理IC股王，言下之意，看似有意挑戰股王地位。

半導體供應長短料問題持續，許先越指出，長短料是大環境結構性問題，最快也要下半年，部分料件可能要到明年才會紓解。

缺料問題在2022年持續考驗業界，總經理黃學偉指出，供應鏈的重組將使長短料問題持續，力智在電源管理領域有完整方案，具備備電源管理IC、功率半導體元件，在長短料背景下，愈來愈多客戶，希望能有長期、經濟規模的整體方案的合作夥伴，有利於力智核心競爭能力。

在價格部分，黃學偉指出，產品需求還是強勁，因應市場機制，力智成本定價仍有優勢，部分產品依舊可以將增加成本轉嫁予客戶。

力智為業界少數同時具備電源管理IC(PMIC)及功率半導體元件(MOSFET)兩大產品技術之IC設計公司，在產品整合上較同業更具優勢，領先同業，力智主要產品為功率積體電路(Power IC)與功率分離式元件(Power Discrete)產品線之設計研發，加上有富爸爸華碩撐腰，目前華碩持股力智28.48%。

科技產業瘋調薪，許先越表示，力智每年都會調薪，因本次的募資優於預期，後續會在產學合作、人員擴增著手。