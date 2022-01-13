經營85度C的美食-KY(2723)雖受Omicron疫情升溫攪局，但2021年12月合併營收仍回升至近15月高點、使全年營收恢復成長、終止連2年衰退。展望2022年，投顧法人認為股價已反應營運利空，看好獲利趨勢向上，維持「買進」評等、目標價168元。

美食-KY股價去年10月初觸及159.5元高點後一路拉回，今年1月11日下探103元、創2020年11月初以來14個月低點，3個月來下跌逾35％。今（13）日開高後震盪回升，上漲1.88％至108.5元，截至午盤維持約1％漲幅。三大法人本周迄今合計賣超429張。

美食-KY 2021年12月自結合併營收17.47億元，月增9.16％、年增1.39％，登近15月高點。雖然第四季合併營收50.25億元，季減1.15％、年減3.49％，但表現仍持穩50億元之上，使全年合併營收198.63億元、年增1.1％，終止連2年下滑態勢。

美食表示，雖然Omicron變種病毒使主要市場的美國及中國大陸確診人數頻創新高，阻礙餐飲業復甦，但85度C美國門市去年12月日均來客數不減反增，帶動日均營收成長，中國大陸門市來客數及客單價亦持續上升，使營收衰退幅度持續收斂，帶動合併營收回升。

展望2022年，儘管Omicron後續影響不可輕忽，但因疫情期間門市營收表現穩健，美食-KY樂觀預期美國銷售成長態勢可望延續，中國大陸則在當地消費放緩的逆風中，持續穩健提升來客數及消費頻率，鞏固市場領導地位。

投顧法人指出，觀察美食-KY去年12月三大地區同店營收表現，以美國表現最佳、年增達逾40％、亦優於2019年疫情前水準，台灣同店年減幅亦收斂至低於5％。中國大陸雖受零星疫情爆發控制人流影響而年減10％，但衰退幅度未較11月擴大。

就三大市場狀況而言，投顧法人認為台灣及美國復甦趨勢確立，中國大陸雖有疫情不確定性因素存在，但一旦疫情可控且管制放鬆，營益率表現有機會優於預期，維持2021年每股盈餘6.57元預期不變、今年預估成長至7.65元。

美食-KY表示，將繼續發揮外帶為主模式及連鎖品牌優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，持續搶攻擴大市占率、增添營收動能。投顧法人認為，美食-KY近期股價已反映去年下半年營運趨弱利空，今年獲利趨勢向上、靜待翻揚，維持「買進」評等、目標價168元。