螺絲廠世豐(2065)公布2021年12月合併營收2.55億元，月成長4.83%、年增0.2%，並創歷年同期新高，受惠客戶下單力道續強，帶動2021年第四季合併營收7.45億元、年增7.53%，推升2021年全年合併營收達28.59億元、年增26.89%，皆同步繳出歷史新高之成績。

世豐表示，受惠年底歐、美區域傳統消費旺季，以及美洲地區開工率表現提振，旗下DIY居家裝修、建築工業兩大應用領域客戶對於螺絲產品需求持續攀升，加上航運缺櫃情況逐步緩解，帶動整體在手訂單認列保持良好進度，2021全年美洲、歐洲、澳洲地區銷售分別繳出年增25.63%、73.6%、6.82%，進一步推升世豐2021年第四季、全年營收表現再締新猷。

世豐進一步表示，近年集團深化新款產品研發、生產製程優化，結合外部重要供應夥伴彈性供應鏈整合、同時針對客戶銷售結構進一步調整等三大策略效益逐步顯現，力抗在全球疫情蔓延、缺工與原物料價格上漲等多重外在因素之挑戰，整體營收表現自2017年的10.87億元成長至2021年的28.59億元，呈現倍增，且年複合成長率(CAGR)達27.35%。

世豐指出，觀察美洲地區房市景氣保持熱絡，且推動基礎建設，加上世豐擁有全尺寸螺絲齊全產品線、國內最大烤漆、噴頭表面塗裝生產製程，配合數位智能化與自動化生產效益持續發酵，透過客製化設計能力以深化與客戶共同研發新產品等利基，創造整體營運正面之挹注。