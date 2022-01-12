是德科技日前宣布、台灣最具規模的整合式電信服務公司中華電信選用是德科技Open Radio Architect（KORA）解決方案，以便依據O-RAN聯盟定義之標準，加速驗證無線存取網路（RAN）設備。

是德科技表示，中華電信提供固網、行動通訊、寬頻和網際網路等多元服務，是台灣第一家獨立進行多廠商網路整合，並成功驗證O-RAN架構的電信業者，在實際網路部署前，電信業者必須將設備在真實環境條件下進行嚴格的測試，而這是O-RAN設備端到端整合與部署的成功關鍵。中華電信採用KORA來部署連接服務，以支援運輸、製造、能源、商業、農業和醫療等產業，以及消費大眾。

是德科技5G邊緣至核心網路事業群副總裁暨總經理Kalyan Sundhar表示：「許多行動通訊業者均採用開放的分散式RAN架構，以建立穩定的多廠商環境，進而提供各種不同的行動寬頻服務。我們很高興能為中華電信提供內建測試自動化功能的軟體測試工具，使其能夠快速驗證符合O-RAN標準的網路基礎設施。」

中華電信選用是德科技的用戶端設備（UE）模擬解決方案（UeSIM），以及KORA 產品系列中的O-RAN射頻單元（O-RU）模擬器（RuSIM）。是德科技表示，行動裝置供應商、超大規模資料中心和服務供應商，皆使用KORA來驗證O-RU、分散式單元（O-DU）和中央單元（O-CU）之間的互通性，並驗證網路元件是否符合最新的O-RAN規格。

中華電信於2021年共同主辦了第三屆全球O-RAN聯盟插拔測試大會活動的台灣插拔測試大會。該活動在亞洲、美國和歐洲的10個國家及地區舉行。 在台灣插拔測試大會中，中華電信與多家O-RAN設備供應商合作，使用KORA解決方案中的UeSIM、RuSIM、CoreSIM和Open RAN Studio，來驗證互通性、安全性和端對端效能。