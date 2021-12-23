台股年底大衝刺！大盤力拚收復「萬八」關卡，權王台積電（2330）率領半導體族群揮軍北上，聯電（2303）也領軍「聯家軍」欣興（3037）、智原（3035）上衝，中美晶（5483）集團同樣火力全開，挾「六大商機」強漲逾半根漲停板，半導體正規軍重掌多頭兵符，年底創高氣勢旺。

台股年底多頭氛圍越趨濃厚，加權指數23日盤中最高再觸及17960.99點，為11月來第五度突破17900點位置，距離「萬八」僅一步之遙。法人指出，台股本周已率先站穩於月線、5日線之上，若電子權值股可適時表態，本周就有望站上「萬八」大關。

觀察23日盤面，半導體族群異軍突起，上市半導體類股指數盤中上漲0.65％，最高達433.03點，為12月初來新高。權王台積電在匯集漲價、長約增加、英特爾釋單在即「三大利多」助攻下則是帶頭衝鋒，最高價攻608元，突破月線、5日線；聯電、聯發科等半導體權值股均穩守平盤之上，「聯家軍」的ABF載板欣興，股價23日則是大漲逾4％。

櫃買指數方面，則由中美晶集團扮演多頭指標，中美晶、環球晶雙雙23日盤中雙雙上漲逾5％，推升櫃買指數盤中領先再創高。法人指出，中美晶集結旗下包括環球晶、宏捷科、朋程等子公司，2022年起將通吃零碳排、第三代半導體、電動車、元宇宙、低軌衛星、5G等「六大商機」，前景看俏。

分析師指出，櫃買指數季線12月中旬已領先向上突破半年線，加權指數的季線也已上彎準備突破半年線，且扣抵值在9月底、10月初的相對低點，預期大盤自下周起，均線就可望開始呈現多頭排列。因此，即便加權指數近期於17900點附近稍作震盪，仍無損大盤下周攻「萬八」之氣焰。

新光投信則指出，「元宇宙」商機當道，惟首波受惠仍是基礎建設的半導體產業，台股具競爭力強的企業，包括矽晶圓、矽智材、晶圓代工、IC設計將趁勢崛起，均是明年元宇宙題材股。