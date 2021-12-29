台股封關倒數，今(29日)在台積電、聯發科領軍下，盤中指數衝上18283.25點新高，終場加權指數以18248.28點作收，上漲51.47點，仍創收盤新高紀錄，成交值縮小至不到2400億元，僅2398億元。

美股周二漲多修正，僅道瓊收紅，台股開盤即站上18200點，以18209.14點、上漲12.33點開出，台積電盤中一度來到619元，上漲4元，終場僅漲1元，收在616元；聯發科盤中攻上1200元，改寫新高，最後收1185元；受惠台積電持續擴廠，辛耘、帆宣等設備廠也雨露均霑，盤中有逾4%漲幅；股王矽力-KY也漲逾1%，來到5140元。

金融股穩步向上攻堅，國泰金、開發金、元大金、新光金、永豐金等都有逾1%的漲幅。

傳產族群則是漲跌互見，前兩天表現強勢的造紙類股呈現回檔，運輸族群有些開高走低，貨櫃三雄長榮、萬海收紅，皆小漲0.5元，陽明則小跌0.5元；航空雙雄也收跌，華航以26.75元作收，下跌0.56%，長榮航收在27.25元，小跌0.55%。